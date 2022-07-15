الجدول الزمني لما يحدث في أجسامنا بعد الإصابة في كورونا

المستقلة /- وجدت دراسة شاملة أن البقايا الفيروسية يمكن أن تعيش لأشهر بعد الإصابة لدى بعض الأشخاص ، وربما تسبب بعض أعراض فيروس كورونا طويلة الأمد.

ويتعافى معظم مرضى فيروس كورونا من العدوى الحادة في غضون أسبوعين ، لكن أجزاء من الفيروس لا تختفي دائمًا من أجساد المرضى على الفور.

وتظهر الآن دراسة جديدة ، وهي واحدة من أكبر الدراسات التي تركز على مرضى فيروس كورونا في المستشفيات ، أن بعض المرضى تظل لديهم هذه البقايا الفيروسية لأسابيع إلى أشهر بعد حل أعراض فيروس كورونا الأولية.

تشير الدراسة إلى أنه عندما تستمر المادة الوراثية للفيروس ، المسماة RNA ، في الجسم لمدة تزيد عن 14 يومًا ، فقد يواجه المرضى نتائج مرضية أسوأ ، ويعانون من الهذيان ، ويبقون لفترة أطول في المستشفى ، ويكونون أكثر عرضة للوفاة من فيروس كورونا مقارنة بمن تخلصوا من الفيروس بسرعة.

وقد يلعب استمرار الفيروس أيضًا دورًا في الإصابة بفيروس COVID الطويل ، وهو مجموعة الأعراض المنهكة التي يمكن أن تستمر لأشهر.

وتشير التقديرات إلى أن ما بين 7.7 و 23 مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها يتأثرون الآن بـ COVID الطويل.

بدون مناعة من التطعيم أو عدوى سابقة ، فإن فيروس SARS-CoV-2 – الفيروس المسبب لـ COVID-19 – يتكاثر وينتشر في جميع أنحاء الجسم ويتم طرحه من خلال الأنف والفم والأمعاء، ولكن بالنسبة لمعظم المصابين ، تبلغ مستويات الفيروس في الجسم ذروتها بين ثلاثة وستة أيام بعد الإصابة الأصلية ، ويقوم الجهاز المناعي بإزالة العامل الممرض في غضون 10 أيام، عادة ما يكون الفيروس الذي يتساقط بعد هذه الفترة غير معدي.

حتى بعد حساب شدة المرض ، سواء كان المرضى قد تم تنبيبهم ، أو كان لديهم أمراض مصاحبة طبية أساسية ، “هناك شيء هنا يشير إلى أن المرضى الذين يعانون من تفاعل البوليميراز المتسلسل باستمرار لديهم نتائج أسوأ” ، كما يقول أيوش باترا ، طبيب الأعصاب في جامعة نورث وسترن في مدرسة فينبرغ. الطب الذي قاد الدراسة الجديدة.

تشير دراسة باترا إلى أن المرضى الذين تعرضوا للتساقط لفترات طويلة أثناء الإصابة بالعدوى الحادة معرضون لخطر نتائج أكثر خطورة من فيروس كورونا.

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