الجبوري : هؤلاء المرتزقة يحاولون عرقلة الاستثمار في نينوى

المستقلة /- اكد رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري ان قلة الاستثمار في محافظة نينوى سببها يعود لوجود من اسماهم بالمرتزقة الفاسدين والذين يتسيدون مناصب مهمة في الحكومة المحلية.

وقال الجبوري في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس , ان” هؤلاء المرتزقة يحاولون عرقلة الاستثمار في المحافظة من اجل مصالح شخصية” .

داعيا ” المستثمرين من الذين تواجههم عقبات في نينوى الى مراجعة الحكومة الاتحادية في بغداد من اجل وضع الحلول المناسبة لهم” .