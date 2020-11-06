التميمي: لا أتوقع حدوث موجة ثانية لكورونا في العراق

المستقلة  / – اكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، ان نسبة الإصابات بفيروس كورونا مستقرة ولا أتوقع حدوث موجة ثانية للوباء، فيما بيّن أن العراق أجرى 3 ملايين فحص لكورونا.

وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “ العراق ما زال في الموجة الأولى من فيروس كورونا”، مبينا ان ” نسبة الإصابات مستقرة ولا نتوقع حدوث موجة ثانية لكورونا “.

وأضاف ان” العراق أجرى 3 ملايين فحص لفيروس كورونا، فيما خصص 43 ملياراً لمواجهة الفيروس “.

وأشار الى ان”24 مستشفى ستدخل الخدمة في الفترة المقبلة في العراق” مؤكدا ان” نسبة التغطية الدوائية أكثر من 70 بالمئة في نهاية 2019 “.

ولفت الى ان ” 2 بالمئة هو تخصيص وزارة الصحة من الموازنة العامة “، مشيرا الى انه “لم يتم إدخال اي مؤسسة صحية إلى العراق بعد 1986 “.

ونوه التميمي الى انه” تمت المصادقة اليوم على غلق 90 مذخرا وصيدلية “، مبينا ان” العراق لديه أكثر من 60 كلية طب أسنان”.

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التميمي: العراق ما زال في الموجة الأولى من فيروس كورونا

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