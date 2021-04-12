التميمي : فرض الضرائب على المحامين يخالف الدستور العراقي

المستقلة /- اكد الخبير القانوني علي التميمي ” ان فرض ضرائب على المحامين وفق قانون الموازنة يخالف الدستور العراقي”.

وقال التميمي في بيان تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الاثنين , “ان المحاماة ، مهنة وليست حرفة ، والضرائب تفرض وفق القانون ١١٣ لسنة ١٩٨٢ على الحرف ، وبالتالي فرض الضرائب على المحامي يخالف المادة ٢٨ ثانيا من الدستور “.

واضاف ” اذا صادق رئيس الجمهورية على قانون الموازنة ، فيمكن الطعن بالمادة امام المحكمة الاتحادية العليا ، وهذا الامر يحتاج الى موقف صارم من نقابة المحامين ، للخروج برؤية موحدة “، مشيرا الى :” ان ذلك منعطف ، مؤثر جدا سيؤثر على مستقبل عمل المحامين” .