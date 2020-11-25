التميمي : خصصنا ميزانية لاستيراد لقاح كورونا والمبالغ متوفرة لدى وزارة المالية

المستقلة /- أعلن وزير الصحة حسن التميمي صدور الموافقات لاستيراد لقاح كورونا حال إقراره من منظمة الصحة العالمية، فيما أشار إلى أن اللجنة المشتركة المشكلة مع نقابة الصيادلة مستمرة في مراحل وضع تسعيرة محددة للأدوية.

وقال التميمي لوكالة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الأربعاء ، إن “اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أقرت التخصيص المالي لاستيراد لقاح كورونا حسب سعره المقرر حال اعتماده من قبل الصحة العالمية والمبالغ متوفرة لدى وزارة المالية”.

وأضاف، أن “هنالك زيادة بعدد حالات الإصابة يومياً بسبب تهاون بعض المواطنين وعدم الالتزام بالتعليمات الصحية”، مشيرا إلى أن “الوزارة لديها معطيات وتراقب بشكل يومي مع دول العالم وكذلك من خلال لجنة الخبراء لمناقشة الموقف الوبائي”.

وأشار إلى أن “الوضع الصحي تحت السيطرة والوزارة استطاعت توفير الأسرة ومادة الأوكسجين علاوة على العلاجات”، لافتا إلى “وجود زيادة في عدد الفحوصات مع انخفاض درجات الحرارة”.

وأكد الحاجة إلى “التعاون من قبل المواطنين والجهات المعنية بالالتزام بالتعليمات من أجل المحافظة على المنجزات المتحققة”، لافتا إلى أن “العراق من الدول السباقة وبإشادة كل دول العالم ومنظمة الصحة العالمية بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة”.

وكشف التميمي، عن تطبيق وزارة الصحة بفرض الغرامة على أصحاب المحلات والمولات والأسواق غير الملتزمة بالإجراءات الوقائية.

وأوضح أن “جميع المؤسسات الصحية عادت إلى تقديم الخدمات وإجراء العمليات للمرضى واستقدام الفرق الأجنبية التي أجرت مئات العمليات داخل العراق”، معلنا عن “توفير أكثر من 4000 سرير وأكثر من 60 مركزا علاوة على أن 33 مركزا تحت الإنجاز”.

وبين أن “وزارة الصحة أرسلت 60 حالة خارج العراق وتبحث مع دول متقدمة كإسبانيا وإيطاليا وأخرى عربية لغرض إرسال المرضى الذين تتطلب حالاتهم التدخل الجراحي في الخارج”.

من جانب أخر أشار التميمي إلى أن “اللجنة المشتركة المشكلة مع نقابة الصيادلة مستمرة في مراحل وضع تسعيرة للأدوية ووضع اللواصق الخاصة”.