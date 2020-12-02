التميمي توضح تفاصيل قانون تمويل الانتخابات المقبلة

المستقلة /- اوضحت عضو اللجنة المالية النيابيةماجدة التميمي، تفاصيل قانون تمويل الانتخابات.

وذكرت التميمي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، ان “الحكومة ارسلت قانون تمويل الانتخابات للبرلمان للموافقة بالتصويت على 329 مليار دينار يمول منه 133 ملياراً و300 مليون دينار من الرصيد المدور لموازنة 2019 لحساب مفوضية الانتخابات”.

واضافت ، ان “وزير المالية سيخول صلاحية الاقتراض لتمويل المبلغ المتبقي 195 ملياراً و700 مليون دينار” مؤكدة ان “اللجنة المالية ترى أنه يمكن للحكومة تضمين هذه المبالغ ضمن موازنة 2021، ولا داعي للذهاب إلى اقتراض ثالث جديد”.

واوضحت ان “جلسات استثنائية ستعقد يومي الجمعة والسبت المقبلين لا ستكمال مناقشة الأزمة الراهنة التي سببها سوء ادارة وعدم محاسبة الفاسدين”.