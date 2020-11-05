التميمي: العراق ما زال في الموجة الأولى من فيروس كورونا

المستقلة  / – اعلن وزير الصحة حسن التميمي، أن العراق ما زال في الموجة الأولى من فيروس كورونا، مؤكداً اجراء ثلاثة ملايين فحص.
وقال التميمي بحسب وكالة الانباء العراقية تابعته المستقلة اليوم  الخميس، إن “2 بالمئة تخصيص وزارة الصحة من الموازنة ولم يتم إدخال اي مؤسسة صحية إلى العراق بعد 1986”.

وأضاف “نعاني من عدم التزام المواطن بالإجراءات الوقائية والعراق ما زال في الموجة الأولى من فيروس كورونا”.

ولفت التميمي الى أن “نسبة الإصابات مستقرة ولا نتوقع حدوث موجة ثانية لكورونا”، مؤكداً أن “العراق أجرى 3 ملايين فحص لفيروس كورونا”.

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