التغییر وأربعة كتل كردستانية تقاطع اجتماع رئاسات الاقليم الثلاث غداً

المستقلة/ سرى جياد/اعلنت كتلة التغيير الكردستانية و4 كتل اخرى مقاطعتها اجتماع الرئاسات الثلاث لاقليم كردستان الذي سيعقد يوم غد الاحد.

وقال رئيس كتلة التغيير الدكتور يوسف محمد ان كتلة التغيير وكتل الجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي الكردستاني والمستقلة والمستقبل ومجموعة من النواب الكرد المستقلين في مجلس النواب العراقي تقاطع إجتماع الرئاسات الثلاث لاقليم كردستان يوم غد مع ممثلي الاقليم في البرلمان العراقي.

وحدد محمد اسباب عدم المشاركة في مثل هذه الاجتماعات بسب عدم تغيير سلوك السلطات في الاقليم في الملفات المتعلقة بالنفط والغاز والموازنة، وغياب الشفافية في هذه الملفات، واستمرار حملات الاعتقال ضد الناشطين المدنيين والحقوقيين والصحفيين بسبب اعتراضهم على سياسات الاقليم التعسفية.