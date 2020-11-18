التعليم العالي يطلق قناة لقبول الطلبة النخبة للسنة الدراسية 2020-2021

المستقلة/ سرى جياد/ أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قناة قبول الطلبة النخبة للسنة الدراسية 2020-2021 ضمن الخطة المعتمدة لإعداد الموارد البشرية في حقل العلوم الإدارية والإقتصادية والمالية والقانونية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان:”أن قبول الطلبة في هذه القناة يشمل ذوي المعدلات 90فمافوق من خريجي الفرعين الأحيائي والتطبيقي، ويكون التقديم إلى كليات الإدارة والاقتصاد ضمن أقسام إدارة الأعمال والاحصاء والإدارة العامة والإدارة الصناعية والمحاسبة والاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية “.

وأضاف العبودي أن ذوي المعدلات 90 بالمئة فمافوق من خريجي الفرعين العلمي(احيائي/تطبيقي) والأدبي، يتاح لهم التقديم أيضا إلى كليات القانون، والتربية، والتربية الأساسية .

وأشار إلى أن الطلبة المشمولين بالقبول هم خريجو الدراسة 2018-2019والسنة الدراسية 2019-2020 وان التقديم إلى هذه القناة يستمر إلى غاية يوم 26من الشهر الحالي ،لافتا إلى أن الطالب الراغب بالتقديم على هذه القناة ملزم بالتقديم في الوقت نفسه على قناة القبول المركزي، وقناة النخبة عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة.