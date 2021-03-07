التعليم العالي : قرارا بشأن امتحانات الدراسات الأولية في الجامعات

المستقلة /-اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارا بشأن امتحانات الدراسات الأولية في الجامعات.

وذكرت التعليم العالي في بيان تلقت المستقلة نسخةمنة , يكون أداء الامتحانات النهائية إلكترونيا في الدراسات الأولية للمواد غير الأساسية في ضوء التوقيتات المثبتة في التقويم الجامعي واستمرار الدروس العملية (السريرية) للمراحل المنتهية لكليات الطب البشري/ المرحلة السادسة وطب الأسنان/ المرحلة الخامسة والتمريض/ المرحلة الرابعة بواقع يومين في الاسبوع بموجب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١.

واضافت : في هذا السياق تقرر تأجيل الاختبارات الحضورية للمواد الدراسية الأساسية التي حددت في وقت سابق بنسبة 60% للمراحل ما فوق الأولى ونسبة 40% من المواد الأساسية للمرحلة الدراسية الأولى.

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