التعليم العالي تعلن عن بدأ التقديم على القبول المباشر في الكليات

التعليم العالي تعلن عن بدأ التقديم على القبول المباشر في الكليات

المستقلة / – أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق قناة القبول المباشر في الكليات للدراسة الصباحية للعام الدراسي 2021/2020.

وقال المتحدث الرسمي حيدر العبودي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه إن : وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب وافق على اعتماد الفصل الثاني الخاص بالقبول المباشر من الدراسات الصباحية في دليل إجراءات شؤون الطلبة بعد اجراء الاختبار الخاص بالطلبة المتقدمين من خريجي الدراسة الاعدادية للفروع الاحيائي والتطبيقي والأدبي والمهني للسنتين الدراسيتين 2020/2019 و2019/2018.

وأضاف أن : إجراءات التقديم على القبول المباشر مفتوحة لمدة شهر واحد، وسيتم تزويد الجامعات باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالنافذة الإلكترونية عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة لإدخال بيانات الطلبة الناجحين بالاختبار حصرا.

وتابع أن : هذه القناة من النوافذ المهمة في قنوات القبول الصباحي كونها تستقطب أصحاب المواهب في العديد من التخصصات الحيوية مشيرا الى أن من الكليات المعنية بهذه القناة هي كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة وكليات الفنون الجميلة وأقسام التربية الفنية وكلية الفنون التطبيقية في الجامعة التقنية الوسطى وقسم التربية الأسرية والمهن الفنية في كليات التربية الأساسية وكليات العلوم الاسلامية والفقه والدراسات القرآنية.