التعادل يحسم مباراة القوة الجوية والديوانية

المستقلة/- حسم التعادل السلبي مواجهة القوة الجوية والديوانية، في لقاء مؤجل من الجولة 27 بالدوري العراقي الممتاز.

القوة الجوية دخل المباراة لتعويض خروجه من البطولة الآسيوية بنتائج سلبية، بحثا عن فوز يعزز من خلاله صدارته وتوسيع فارق النقاط.

لكن القوة الجوية اصطدم بفريق الديوانية المنظم رغم بعض المحاولات التي أضاعها لاعبو الجوية أخطرهم تسديدتي لؤي العاني وحسين جبار.

وفي الشوط الثاني لم تفلح تغييرات المدرب أيوب أوديشو لتغيير النتيجة لتنتهي بالتعادل السلبي.

ورفع القوة الجوية رصيده إلى النقطة 60 في الصدارة، بينما رفع الديوانية رصيده إلى النقطة 30 في المركز الـ15.