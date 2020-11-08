التعادل يحسم قمة السيتي وليفربول

(المستقلة) انتهت قمة مانشستر سيتي وليفربول، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتعادل الإيجابي 1-1، مساء اليوم الأحد.

وسجل المصري محمد صلاح هدف ليفربول في الدقيقة 13 من المباراة التي أقيمت في ملعب الاتحاد.

وأحرز البرازيلي جابرييل جيسوس هدف تعادل السيتي في الدقيقة 31، فيما أهدر البلجيكي كيفين دي بروين ركلة جزاء للفريق السماوي في الدقيقة 42.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ11.