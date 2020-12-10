التطبيعية توجه إنذارا إلى الديوانية لهذا السبب

(المستقلة) وجهت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم إنذارا إلى نادي الديوانية، بسبب تواجد الجماهير في المباريات الرسمية.

وشهدت عدة مباريات للديوانية هذا الموسم في الدوري العراقي الممتاز حضور الجماهير، رغم الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأكدت الهيئة أنه في حال تكرار المخالفة سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد نادي الديوانية، والتي ستصل الى نقل المباريات خارج ملعبه.

جدير بالذكر أن الديوانية يحتل حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز، برصيد 9 نقاط من 7 مباريات.