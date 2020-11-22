التطبيعية تغرم رئيس نادي الديوانية

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(المستقلة) أعلنت الهيئة التطبيعية بالاتحاد العراقي لكرة القدم، تغريم حسين العنكوشي، رئيس نادي الديوانية، بسبب تصريحاته على حكم مباراة فريقه امام الكرخ.

وذكرت التطبيعية في بيان: “لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية قررت معاقبة رئيس الهيئة الإدارية ل‍نادي الديوانية، حسين العنكوشي، بغرامة مالية مقدارها 5 ملايين دينار عراقي”.

واضاف البيان: “جاء ذلك على خلفية الشكوى التي تقدم بها رئيس لجنة الحكام، علاء عبد القادر، بخصوص الألفاظ التي صدرت من قبل المشكو منه ضد حكم مباراة الديوانية والكرخ، والتي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي”.

وواصل: “لدى التدقيق والمداولة، وباتفاق جميع الأعضاء في لجنة الانضباط، قررت إصدار العقوبة أعلاه بحق رئيس الهيئة الإدارية ل‍نادي الديوانية، وفقا للمادة (68 /1) وبدلالة المادة (51 /1)”.

وأتم: “في حال تكرار المخالفة سيضاعف مبلغ الغرامة مع الإيقاف لما يزيد عن موسم كامل، على أن يكون القرار قابلا للاستئناف خلال المدة القانونية البالغة 7 أيام”.لقدم

 

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