التطبيعية تعدل مواعيد 6 مباريات بسبب الحظر الصحي

المستقلة/- قررت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، تغيير توقيت 6 مباريات في الجولة 20 من الدوري الممتاز.

وجاء ذلك مراعاةً لساعات الحظر الصحي، ولبعض الجوانب الإدارية الخاصة بتنظيم الدوري، والمباريات هي كالتالي، بتوقيت بغداد:

الكهرباء والقوة الجوية من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة الواحد والنصف.

نفط ميسان والقاسم من الساعة الرابعة والربع إلى الساعة الثالثة والنصف.

النجف والديوانية من الساعة السادسة والنصف إلى الساعة الخامسة والنصف.

أربيل وأمانة بغداد من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة الواحدة ظهرا.

نفط البصرة والطلبة من الساعة الرابعة والربع إلى الساعة الثالثة.

الزوراء والشرطة من الساعة السادسة والنصف إلى الساعة الخامسة مساء.