التطبيعية تستدعي العنكوشي للتحقيق

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(المستقلة) أعلنت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن لجنة الانضباط قررت استدعاء حسين العنكوشي، رئيس نادي الديوانية، على خلفية تصريحاته الأخيرة.

وكانت التطبيعية قد اعلنت تغريم العنكوشي 5 ملايين دينار عراقي بسبب تصريحاته على حكم مباراة فريقه أمام الكرخ بالجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز.

وعلق العنكوشي على الغرامة قائلا: “الغرامة التي فرضتها التطبيعية تساوي ثمن حذائي”.

وقالت التطبيعية في بيان: “لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم تقرر استدعاء رئيس الهيئة الادارية ل‍نادي الديوانية حسين العنكوشي على خلفية تصريحاته في أحد البرامج التلفزيونية”.

ومن المقرر حضور العنكوشي أمام اللجنة يوم غد الأربعاء الساعة الواحدة ظهرا.

 

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