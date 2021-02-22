التطبيعية ترد على طلب الزوراء لتأجيل مباراة الشرطة

المستقلة/- ردت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، على طلب إدارة نادي الزوراء بتأجيل مباراة الشرطة في الجولة 20 من الدوري الممتاز.

وقال رئيس لجنة المسابقات حيدر عوفي في بيان: “إشارة الى كتاب نادي الزوراء في 20 فبراير/شباط 2021 المتضمن طلب تأجيل مباراته أمام نادي الشرطة المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، اجتمعت لجنة المسابقات، وقررت عدم الموافقة على تأجيل المباراة حفاظا على انسيابية الدوري، والتزاما بالمواعيد المقررة لانتهائه في وقته المحدد”.

وأشارَ عوفي إلى أن “المسابقات تنظر لجميع الأندية بعين واحدة، وهدفها إكمال الدوري في موعده المحدد دون أي تأجيلات”.