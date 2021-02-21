التطبيعية تخاطب الأندية بخصوص إجراءات حظر التجوال

المستقلة/- وجهت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، دعوة إلى أندية الدوري الممتاز بشأن إجراءات حظر التجوال.

وقالت الهيئة في بيان رسمي: “الهيئة التطبيعية تدعو أندية الدوري الممتاز إلى إرسال أرقام المركبات الخاصة مع نوع المركبة والموديل للأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين على البريد الإلكتروني للاتحاد”.

يذكر أن الهيئة التطبيعية حصلت على استثناء من قيادة العمليات المشتركة لتسهيل حركة الاندية واللاعبين وعدم توقف دوري الكرة الممتاز.