التطبيعية تحسم موقفها من المشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئين

التطبيعية تحسم موقفها من المشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئين

المستقلة/- وافقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم على المشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة لمنتخبات الناشئين التي تستضيفها السعودية.

وتقام تلك البطولة في الفترة من 13 حتى 22 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويواصل منتخب الناشئين تدريباته اليومية تحضيرا للاستحقاقات المقبلة، وذلك عقب تأجيل بطولة كأس العرب تحت 16 عاما التي كان من المزمع انطلاقها في المغرب.

يشار إلى أن الملاك التدريبي لمنتخب الناشئين مؤلفٌ من حسن كمال مدربا، يساعده سعد عبد الحميد ومحمد علي كريم ومصطفى سلام مدربا للياقة البدنية، وعلي حسين مشربت مدربا لحراس المرمى.