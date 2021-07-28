التطبيعية تحسم موقفها من المشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئين

المستقلة/- وافقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم على المشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة لمنتخبات الناشئين التي تستضيفها السعودية.

وتقام تلك البطولة في الفترة من 13 حتى 22 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويواصل منتخب الناشئين تدريباته اليومية تحضيرا للاستحقاقات المقبلة، وذلك عقب تأجيل بطولة كأس العرب تحت 16 عاما التي كان من المزمع انطلاقها في المغرب.

يشار إلى أن الملاك التدريبي لمنتخب الناشئين مؤلفٌ من حسن كمال مدربا، يساعده سعد عبد الحميد ومحمد علي كريم ومصطفى سلام مدربا للياقة البدنية، وعلي حسين مشربت مدربا لحراس المرمى.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

إلهام الفضالة وزوجها يلجآن للقضاء ضد المسيئين لهما

رياضية

تعليمات جديدة لحماية اللاعبين في الدوري الإنجليزي

رياضية

التطبيعية تحسم موقفها من المشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئين

رياضية

الزوراء يجدد عقد أحد نجومه

رياضية

رباع صيني يحطم الرقم القياسي لرفع الأثقال في أولمبياد طوكيو

اخر الاخبار

تعليق جديد من رئيس وزراء لبنان المكلف على تشكيل الحكومة المنتظر

اخر الاخبار

السعودية .. إصدار تحديث جديد لإجراءات سفر المواطنين إلى خارج المملكة

اخر الاخبار

السعودية .. إصدار تحديث جديد لإجراءات سفر المواطنين إلى خارج المملكة

اخر الاخبار

متابع يصف نداء شرارة بالعانس.. والفنانة ترد

رياضية

برشلونة يضم مهاجم غرناطة

اخر الاخبار

شاكيرا تمنع طفليها من سماع أغانيها.. والسبب صادم

رياضية

مبابي يصدم ريال مدريد

رياضية

استقبال حافل لأبطال مصر في أولمبياد طوكيو

رياضية

ميسي يغادر برشلونة بعد ساعات قليلة من وصوله

رياضية

لاعب برشلونة يقترب من إنتر ميلان

رياضية

تعديل جدول الدوري المصري بسبب أولمبياد طوكيو

رياضية

موعد مباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو