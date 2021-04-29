التربية : عدم استيفاء اجور من المحاضرين المجانيين اثناء ترويج معاملة التعاقد

وزارة التربية العراقية

المستقلة /- وجَّهت وزارة التربية، مديرياتها بعدم استيفاء أي أجور من المحاضرين عند ترويج معاملات التعاقد معهم.

وقال مدير تربية بغداد الكرخ الثانية قيس الكلابي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” تابعته المستقلة اليوم الخميس، انه “تم التوجيه بعدم استيفاء اي اجور من المحاضرين المجانيين اثناء ترويج معاملة التعاقد”.

وأضاف الكلابي، أن “المديرية ستحاسب الادارات المدرسية التي تخالف التعليمات الخاصة بهذا الشأن”، مبينا أن “هذا التوجيه جاء استنادا لتحديد وزارة التربية مدة العقد الرسمية والمصادقة عليه”.

واكد “الايعاز لادارات المدارس باكمال المعاملات باسرع وقت وارسالها إلى المديرية لاكمال عملية التعاقد مع المحاضرين للافادة من خبراتهم التربوية التي ستدعم المدارس بمختلف الاختصاصات الانسانية والعلمية”.

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