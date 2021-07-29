التربية : توزيع الكتب الدراسية استعدادا لبدء العام الدراسي 2020 – 2021

وزارة التربية العراقية

المستقلة/- باشرت وزارة التربية توزيع الكتب الدراسية بين المدارس ضمن استعدادات العام الدراسي الجديد (2021 ــ 2022).

وقال مدير عام تربية بغداد حسين فالح الزوبعي في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إنه “تم تسلم كتب العام الدراسي الجديد (2021 ــ 2022) من مخازن الوزارة الرئيسة، والمباشرة بتوزيعها بحسب جدول دوري بين المدارس”، مضيفا أن “بعض الكتب من الطبعة الجديدة، والبعض الاخر من طبعات سابقة”.

وعزا السبب الى “عدم وجود عملية طباعة عامة للمناهج الدراسية كما كان معتمدا سنويا للاعوام الماضية بسبب الوضع الاقتصادي الحالي”.

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