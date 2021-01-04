التربية تفتح باب التنسيب للمدرسين في مدارس المتميزين والمتفوقين

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة/- فتحت وزارة التربية اليوم باب التنسيب، للمدرسين في مدارس المتميزين والمتفوقين وكلية بغداد ولغاية الـ 11 منه.

وقال مدير عام تربية الكرخ الثانية الدكتور قيس الكلابي في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة: ان المديرية وجهت اعماما الى الادارات المدرسية للمدارس الثانوية بذلك من اجل سد الشواغر الحاصلة في هذه المدارس، مبينا ان الخطوة تأتي لتعزيز دور الادارة المدرسية في رفع المستوى العلمي بمدارس المتميزين والمتفوقين وثانوية كلية بغداد، داعيا من يرغب بالتنسيب الى تقديم طلب مباشرة إلى ادارات تلك المدارس .

وافصح عن تشكيل لجنة في كل مدرسة من اجل اجراء الاختبارات للراغبين بالتنسيب، مشيرا الى ان شرط الموافقة على التنسيب، سيكون باجتياز المتقدم للاختبار في المدرسة سواء كانت في المتميزين او المتفوقين او كليةبغداد، على ان يترأسها مدير المدرسة ويتم بتأييد من المشرف الاختصاص .

واوضح الكلابي ان المشمولين بالتنسيب هم من المدرسين من حملة الشهادات العليا والبكالوريوس ممن اكملوا خدمة الاطراف والذين لديهم الرغبة بالتنسيب الى مدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد والمتفوقين، شريطة ان يكون لديهم تأييد بذلك من مدارسهم الاصلية تؤكد استمرارهم بالخدمة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الأقمار الصناعية تكشف مفاجأة غريبة بمكان انعقاد القمة الخليجية

اخبار العراق

التعليم العالي : التعليم الالكتروني سيبقى معتمدا لحين زوال جائحة كورونا

اخبار العراق

التربية تفتح باب التنسيب للمدرسين في مدارس المتميزين والمتفوقين

اخبار العراق

وزارة الاتصالات تستعد لإطلاق خدمات الجيل الرابع في عموم العراق

اخبار العراق

القانونية النيابية ترفض مقترح رئيس الجمهورية لتعديل قانون المحكمة الجنائية

اخبار العراق

لجنة نيابية تحذر .. اكثر من 3 ملايين موظف وعامل سيفقد وظائفهم خلال عام 2021

اخبار العراق

تعرف على جدول الجولة 13 من الدوري العراقي