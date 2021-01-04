التربية تفتح باب التنسيب للمدرسين في مدارس المتميزين والمتفوقين

المستقلة/- فتحت وزارة التربية اليوم باب التنسيب، للمدرسين في مدارس المتميزين والمتفوقين وكلية بغداد ولغاية الـ 11 منه.

وقال مدير عام تربية الكرخ الثانية الدكتور قيس الكلابي في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة: ان المديرية وجهت اعماما الى الادارات المدرسية للمدارس الثانوية بذلك من اجل سد الشواغر الحاصلة في هذه المدارس، مبينا ان الخطوة تأتي لتعزيز دور الادارة المدرسية في رفع المستوى العلمي بمدارس المتميزين والمتفوقين وثانوية كلية بغداد، داعيا من يرغب بالتنسيب الى تقديم طلب مباشرة إلى ادارات تلك المدارس .

وافصح عن تشكيل لجنة في كل مدرسة من اجل اجراء الاختبارات للراغبين بالتنسيب، مشيرا الى ان شرط الموافقة على التنسيب، سيكون باجتياز المتقدم للاختبار في المدرسة سواء كانت في المتميزين او المتفوقين او كليةبغداد، على ان يترأسها مدير المدرسة ويتم بتأييد من المشرف الاختصاص .

واوضح الكلابي ان المشمولين بالتنسيب هم من المدرسين من حملة الشهادات العليا والبكالوريوس ممن اكملوا خدمة الاطراف والذين لديهم الرغبة بالتنسيب الى مدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد والمتفوقين، شريطة ان يكون لديهم تأييد بذلك من مدارسهم الاصلية تؤكد استمرارهم بالخدمة.