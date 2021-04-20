التربية تحدد موعد 25 نيسان لاجراء امتحانات تحسين المعدل

وزارة التربية العراقية

المستقلة /- قررت وزارة التربية، إجراء امتحانات طلبة تحسين المعدل لنصف السنة مع نظرائهم المؤجلين المقرر انطلاقها في الـ25 من نيسان الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الثلاثاء، أنه “قررت وزارة التربية أن تكون امتحانات طلبة تحسين المعدل الذين لم يؤدوا امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2020 – 2021 مع الطلبة المؤجلين التي ستنطلق في الـ25 من شهر نيسان الحالي”.

وأضاف، أن “المديرية العامة للتقويم والامتحانات أصدرت تعميماً يُلزم المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة عدا إقليم كردستان، بإجراء امتحانات طلبة تحسين المعدل للذين لم يؤدوا امتحانات نصف السنة مع الطلبة المؤجلين يوم الاحد المصادف الـ25 من شهر نيسان الجاري، متمنية بالوقت نفسه النجاح والموفقية لجميع الطلبة”.

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