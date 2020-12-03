التخطيط: انخفاض الصادرات السلعية للعراق في الربع الاول من عام 2020

التخطيط: انخفاض الصادرات السلعية للعراق في الربع الاول من عام 2020

المستقلة / – أعلن الجهاز المركزي للاحصاء اليوم الخميس، عن انخفاض الصادرات السلعية للعراق في الربع الاول من عام 2020.

وقال الجهاز في تقرير اطلعت المستقلة عليه، ان “الصادرات السلعية للعراق انخفضت في الربع الاول من عام 2020، وبنسبة 16.62%، مما ادى الى انخفاض الميزان التجاري بنسبة 22.37% مقارنة مع الربع الرابع لسنة 2019 وبانخفاض ايضا بنسبة 41.35% مقارنة مع الربع الاول من عام 2019”.

واضاف ان “صافي الاستثمار الاجنبي المباشر للربع الاول من عام 2020 ارتفع بنسبة 63.93% مقارنة بالربع الرابع لسنة 2019 و76.04 مقارنة مع الربع الاول من سنة 2019”.

ويعتبر الميزان التجاري من المؤشرات الاقتصادية المهمة، وهو أحد مدخلات الناتج المحلي للدول.