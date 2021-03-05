التحالف يؤكد إسقاط 5 طائرات مسيرة بعد إعلان الحوثيين قصف مواقع هامة

المستقلة /-أحمد عبدالله/ أكد التحالف العربي بقيادة السعودية أن قواته اعترضت ودمرت منذ فجر اليوم الجمعة خمس طائرات مسيرة أطلقتها جماعة “أنصار الله” (الحوثية) اليمنية صوب مدينة خميس مشيط بجنوب غربي المملكة.

وشدد المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، لدى إعلانه عن إحباط الهجوم الرابع، على أن “جميع هذه المحاولات الارهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب”، مضيفا أن قيادة التحالف “تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

وفي وقت لاحق أكد التحالف إسقاط طائرة مسيرة أخرى أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة خميس مشيط السعودية.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في “تويتر”، أن الجماعة شنت فجر اليوم هجوما بثلاث طائرات مسيرة من نوع “صماد 3″ و”قاصف 2k” على “مواقع هامة” في السعودية.

وكثف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة هجماتهم على السعودية، بالتزامن مع شنهم هجوما بريا من أجل إحكام السيطرة على محافظة مأرب التي تعد آخر معقل لقوات الحكومة المعترف بها دوليا، المدعومة من التحالف، وسط اليمن.

 

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