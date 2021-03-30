التحالف العربي: تدمير طائرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية
المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين، أطلقتهما جماعة أنصار الله (الحوثيون) باتجاه السعودية.
وأشار التحالف إلى “اعتراض إحدى الطائرتين بالأجواء اليمنية، والأخرى قبل محاولة استهداف المدنيين بجازان”.
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التحالف: اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة.#واس_عام
— واس العام (@SPAregions) March 30, 2021
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