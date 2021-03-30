التحالف العربي: تدمير طائرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين، أطلقتهما جماعة أنصار الله (الحوثيون) باتجاه السعودية.

وأشار التحالف إلى “اعتراض إحدى الطائرتين بالأجواء اليمنية، والأخرى قبل محاولة استهداف المدنيين بجازان”.

 

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

تراجع مؤشرات بورصة العراق في ختام تعاملات الثلاثاء

اخر الاخبار

اشتباك بالأيدي بين نواب مجلس الأمة الكويتى… صور

اخر الاخبار

السيسي يتحدث عن أزمة قناة السويس ويكشف كواليس اتصال الرابعة فجرا

اخر الاخبار

خبراء : لا يوجد دليل على أن القهوة أو الكافيين يعوق نمو الأطفال وتطورهم

اخبار مصر

السيسي يزور هيئة قناة السويس ويتفقد مركز التدريب البحري والمحاكاة

اخر الاخبار

يتيح تأجيل سداد القروض..قانون كويتي جديد للعملاء المتضررين من كورونا

اخبار مصر

مصر.. القبض على مالك عقار جسر السويس المنهار

اخبار مصر

مصر.. القبض على مالك عقار جسر السويس المنهار

اخر الاخبار

اقالة نائب محافظ البنك المركزي في تركيا

اخر الاخبار

تسريبات جديدة تكشف عن مواصفات جهاز Galaxy Tab A7 Lite

اخبار مصر

الأرصاد المصرية تحذر من سقوط أمطار لمدة 72 ساعة مقبلة

اخر الاخبار

ريال مدريد ينوي بيع 8 لاعبين في الصيف المقبل من أجل التعاقد مع هالاند أو مبابي

اخر الاخبار

توصيات تحالف المالكي بتثبيت سعر صرف الدولار لـ 1300 دينار

اخر الاخبار

طقس العراق : حالة من عدم الاستقرار الجوي تسود البلاد

اخر الاخبار

مقابل امتيازات وأرقام سيارات وإعفاء ضريبي .. دعوات لإعادة طاقات العراق من الخارج

اخر الاخبار

من أجل الكرامة .. مطالبات برلمانية في اقالة الحلبوسي

اخر الاخبار

سائرون : البنك المركزي ارتكب أكبر خطأ اقتصادي في البلاد