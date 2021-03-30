التحالف العربي: تدمير طائرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين، أطلقتهما جماعة أنصار الله (الحوثيون) باتجاه السعودية.

وأشار التحالف إلى “اعتراض إحدى الطائرتين بالأجواء اليمنية، والأخرى قبل محاولة استهداف المدنيين بجازان”.