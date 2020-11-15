التحالف الدولي : عدد القوات الأميركية الموجودة بالعراق 3000 عسكري

المستقلة / -اعتبر التحالف الدولي، الأحد، أن القوات العراقية “أثبتت نجاحها” في محاربة الإرهاب، مشيراً إلى أن عدد القوات الأميركية الموجودة في العراق يبلغ نحو 3000 عسكري.

ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية، عن المتحدث باسم التحالف الدولي العقید واین مارتو، قوله إن “القوات العراقية حققت انتصارات عظيمة وفي أماكن صعبة من الناحية التضاريسية”.

واشار مارتو، إلى أن “إعادة تموضع قوات التحالف كان بسبب تسليم بعض القواعد للجانب العراقي”، مضيفاً أن “عدد القوات الأميركية الموجودة في العراق يقارب الـ3000 عسكري، وهي تابعة للتحالف الدولي”.

وتابع ان “الضربات الجوية التي ينفذها التحالف ضد داعش بناءً على طلب الجانب العراقي”، لافتاً إلى أن “التحالف نفذ 37800 طلعة جوية في العراق بالسنوات الست الأخيرة”. (النهاية)