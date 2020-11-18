البيت الابيض: العد التنازلي بدأ لإنسحاب القوات الامريكية من العراق

المستقلة /- كشف البيت الأبيض، اليوم الاربعاء، أعادة آلاف الجنود الأمريكيين من العراق وأفغانستان الى بلدهم بحلول منتصف كانون الثاني يناير من العام المقبل.

وذكرت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية ، أن “إدارة الرئيس ترامب تهدف إلى إخراج جميع القوات المتبقية من العراق وأفغانستان بحلول ربيع العام المقبل”.

وقال مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، إن “سياسة ترامب اعتمدت عودة جميع الجنود إلى الوطن بحلول أيار مايو من العام المقبل”.

وأكد البيت الابيض، ان “عدد الجنود الامريكين المتواجدين بنحو 5000 جندي في العراق، وتريد خفض العدد إلى 2500 بحلول مطلع العام المقبل”.

وأثار إنسحاب القوات الامريكية كليا قلق كبار القادة العسكريين، في الوقت الذي لا تزال فيه محادثات السلام مع حركة طالبان متوقفة بينما تتصاعد الهجمات في أفغانستان”.

وبدوره قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، إنه “يشعر بالقلق بشأن خفض عدد الجنود على الأرض في مثل هذا الوقت المضطرب”.

وأضاف، بأنه “من المهم عدم إحداث أي تغييرات جذرية خلال الشهرين المقبلين، وخصوصاً فيما يتصل بالدفاع والسياسة الخارجية”.مشيرا أن “الانسحاب السريع في أفغانستان أو العراق سيكون خطأ فادحا”.

وكانت واشنطن قد رفعت عديد قواتها إلى أكثر من 100 ألف جندي في الشرق الأوسط وبعد مقتل أسامة بن لادن عام 2011 بدأ الرئيس باراك أوباما في خفض العدد، واستمرت الولايات المتحدة في سحب الجنود منذ سنوات.