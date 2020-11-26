البيتكوين يهوى دون حاجز 18 ألف دولار

المستقلة/- تراجعت أسعار “البيتكوين” بنحو كبير في مستهل تعاملات اليوم الخميس، وهوت العملة الرقمية دون حاجز 18 ألف دولار.

وكانت العملة الرقمة الاكثر انتشارا قد تجاوزت حاجز 19 ألف دولار، للمرة الأولى منذ 3 سنوات، قبل أن عاودت الهبوط مرة أخرى.

وانخفضت العملة خلال تعاملات اليوم بنحو 6.4٪ إلى 17.691 ألف دولار.

وكانت المديرة التنفيذية لشركة “إيه أر كيه إنفستمنت” “كاثرين وود” توقعت أن تواصل العملة ارتفاعها حتى تصل عند 500 ألف دولار،

وشددت على أن بعض المستثمرين يرون أن البيتكوين هي بديل للذهب أو تأمين ضد التضخم، مشيرة إلى أن إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة المنخفضة يعد ضمن أسباب ارتفاع العملة الرقمية.

والعملة الرقمية (بالإنجليزية: Digital currency)‏ (تعرف أيضا بالنقود الرقمية أو النقود الإلكترونية أو العملات الإلكترونية) هي نوع من العملات المتاحة فقط على شكل رقمي، وليس لها وجود مادي (مثل الأوراق النقدية والنقود المعدنية). ولها خصائص مماثلة للعملات المادية، ولكنها تسمح بالمعاملات الفورية ونقل الملكية بلا حدود. وتشمل الأمثلة العملات الافتراضية والعملات المعماة أو حتى”النقد الإلزامي الرقمي” الصادر من البنك المركزي. وعلى غرار الأموال التقليدية، يمكن أن تستخدم هذه العملات لشراء السلع والخدمات، ولكن يمكن أيضا أن تقتصر على مجتمعات معينة مثل للاستخدام داخل لعبة على الإنترنت أو شبكة اجتماعية.

العملة الرقمية هي رصيد مالي مسجل إلكترونيا على بطاقة ذات قيمة مخزنة أو جهاز آخر. وهناك شكل آخر من أشكال الأموال الإلكترونية هو أموال الشبكة، تسمح بنقل القيمة على شبكات الحاسوب، ولا سيما شبكة الإنترنت. والمال الإلكتروني هو أيضا مطالبة على مصرف خاص أو مؤسسة مالية أخرى مثل الودائع المصرفية.