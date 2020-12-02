البيتكوين يحافظ على استقراره فوق 19 ألف دولار

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المستقلة/- ارتفعت أسعار البيتكوين في تعاملات اليوم الأربعاء ، مستقرة فوق مستوى 19 ألف دولار.

واستقرت العملة الافتراضية الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية عند 19080 دولارًا

والبيتكوين هي عملة افتراضية يتم تداولها عبر الانترتت، ويمكن تحويلها لأموال نقدية من خلال بيعها للمستثمرين المهتمين بشرائها، كما تقبل بعض المطاعم والمحلات التعامل بها كبديل للعملات النقدية.

يرى “ماركوس سوانيبول” المدير التنفيذي لبورصة العملات الافتراضية “لونو” أن البيتكوين قد تتداول في نطاق من 20 ألفاً إلى 25 ألف دولار، قبل أن تشهد موجة بيعية كبرى.

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