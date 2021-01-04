البيتكوين يتراجع دون 28 ألف دولار

المستقلة/- تراجعت أسعار البتكوين خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 14% اليوم الإثنين لتسجل 27850 دولاراً،.

كانت العملة الرقمية الأكبر في العالم قد حققت مكاسب تاريخية منذ بداية العام الجديد، حيث تخطت حاجز 32 ألف دولار.

ويتوقع اقتصاديون أن يتراوح سعر عملةالبيتكوين بين 50 إلى 100 ألف دولار خلال 2021.

وتوقع المدير التنفيذي لشركة إنترماركت استراتيجي، أشرف العايدي، في مقابلة تليفزيونية، أن تواصل البيتكوين صعودها الصاروخي ومن المرجح أن يصل سعرها ما بين 45 إلى 50 ألف دولار، في حال سمح باستخدام بيتكون في شركة “باي بال” في أوروبا وبريطانيا.