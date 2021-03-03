البيتكوين تعاود الصعود فوق 49 دولار

المستقلة/-ارتفعت البيتكوين خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتخطت العملة الرقمية حاجز 49 ألف دولار.

وارتفعت العملة الافتراضية الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية بنسبة 3.8% عند 49276 دولارًا، بناءً على بيانات “كوين ديسك”، لتصل مكاسبها هذا العام إلى حوالي 70%.

كانت البيتكوين تراجعت أمس الثلاثاء بعدما صرح “جاري جينسلر” المرشح لمنصب رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في جلسة استماع بمجلس الشيوخ، بأن التأكد من خلو أسواق العملات الرقمية من الاحتيال والتلاعب يمثل تحديًا للوكالة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الريبل 2.9% إلى 44.32 سنت، والإيثريوم 5.9% عند 1554.9 دولار.