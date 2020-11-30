“البيتكوين” تعاود الارتفاع فوق 18 ألف دولار

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المستقلة/- عاودت عملة ” البيتكوين” رحلة صعودها خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتتجاوز حاجز 18 ألف دولار مرة أخرى.

كانت البيتكوين قد هبطت أثناء تعاملات الخميس عند 16227 دولارًا، مسجلة أكبر خسائر يومية منذ بدء تفشي وباء “كوفيد -19”

وارتفعت “البيتكوين” العملة الافتراضية الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية بنسبة 1.5% في مستهل تعاملات اليوم إلى 18550 دولارًا

وفي سياق متصل، أعلنت مطاعم “بيتزا هت” الأمريكية قبول البيتكوين كوسيلة للمدفوعات بكافة متاجرها في فنزويلا.

 

 

 

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