البيتكوين تتراجع لأقل من 50 ألف دولار

المستقلة/-انخفضت البيتكوين خلال تعاملات اليوم اليوم الخميس، لتهبط دون 50 ألف دولار .

كانت العملة الرقمية الأكبر في العالم ارتفعت أمس فوق مستوى 52 ألف دولار، وتتأرجح البيتكوين صعودا وهبوطا بعد نجاحها في اختراق مستوى 58 ألف دولار.

وهبطت البيتكوين بنحو 4.1 المائة إلى مستوى 49.644 ألف دولار، كما تراجعت الإيثريوم بنحو 2.1 بالمائة إلى 1585.4 دولار.

وخلال نفس التوقيت، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى 1.523 تريليون دولار، بعد أن سجلت مستوى 1.548 تريليون دولار قبل 24 ساعة.