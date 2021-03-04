البيتكوين تتراجع لأقل من 50 ألف دولار

المستقلة/-انخفضت البيتكوين خلال تعاملات اليوم اليوم الخميس، لتهبط دون 50 ألف دولار .
كانت العملة الرقمية الأكبر في العالم ارتفعت أمس فوق مستوى 52 ألف دولار، وتتأرجح البيتكوين صعودا وهبوطا بعد نجاحها في اختراق مستوى 58 ألف دولار.
وهبطت البيتكوين بنحو 4.1 المائة إلى مستوى 49.644 ألف دولار، كما تراجعت الإيثريوم بنحو 2.1 بالمائة إلى 1585.4 دولار.

وخلال نفس التوقيت، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى 1.523 تريليون دولار، بعد أن سجلت مستوى 1.548 تريليون دولار قبل 24 ساعة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

خسائر الذهب تتجاوز 15 دولار في ختام تعاملات الخميس

اخر الاخبار

بتهمة الاختلاس..الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان

اخر الاخبار

كيف يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الذهب؟

اخر الاخبار

أسعار النفط تقفز 5% مع قرار أوبك لإبقاء الإنتاج ثابتًا

اخر الاخبار

خلاف روسي سعودي حول انتاج النفط

اخر الاخبار

روسيا تضع لقاحات “سبوتنيك-في” بمتناول الاوربيين اعتبارا من حزيران

اخر الاخبار

انفجار نموذج من صاروخ سبيس إكس الفضائي بعد دقائق من هبوطه

اخر الاخبار

انفجار نموذج من صاروخ سبيس إكس الفضائي بعد دقائق من هبوطه

رياضية

بايرن ميونخ يعلن موقفه من ضم هالاند

اخر الاخبار

زيارة بابا الفاتيكان الى إقليم كوردستان العراق… معاني مختصرة

اخبار مصر

 السيسي ناعيا اللواء كمال عامر : خير معلم وقائد

اخر الاخبار

الدبيبة يقدم تشكيلة حكومته لرئيس البرلمان الليبي

اخر الاخبار

السعودية: خفض الإنتاج ساهم في تسريع التوازن في سوق النفط

اخبار السعودية

تحذير عاجل من السعودية بشأن منتج يستخدم للوقاية من كورونا

اخر الاخبار

 السودان يبدأ تطعيم مواطنيه الأسبوع المقبل صد فيروس كورونا 

اخر الاخبار

البيتكوين تتراجع لأقل من 50 ألف دولار

اخر الاخبار

المغرب.. تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 أبريل