البيتكوين تتخطى حاجز 30 ألف دولار

المستقلة/أمل نبيل/ تخطت عملة البيتكوين حاجز 30 ألف دولار أمريكي للمرة الأولى في تاريخها..بحسب وكالة بلومبرج.

وتجاوزت مكاسب العملة الرقمية الأكبر في العالم حاجز 6٪ اليوم السبت، لتقترب من 31 ألف دولار، قبل أن تتراجع الى حوالى 30.800 ألف دولار.

وربحت البيتكوين نحو 50٪ منذ ديسمبر ، عندما تخطت مستوى 20 ألف دولار للمرة الأولى.

وارتفعت العملة الرقمية بشكل لافت للنظر،

بعد الانهيار الحاد في مارس الذي شهد خسارة 25٪ وسط جائحة فيروس كورونا.

البيتكوين يمكن أن تكون مخزن للثروة

كتب مايك ماكجلون ، الخبير الاستراتيجي للسلع في بلومبيرج إنتليجنس ، في مذكرة الشهر الماضي ، على نحو متزايد “تم تبني البيتكوين في المزيد من محافظ الاستثمار العالمية مع توسع أصحابها خارج نطاق خبراء التكنولوجيا والمضاربين.

واستغل المؤيدون الرواية، بأن العملة يمكن أن تكون بمثابة مخزن للثروة وسط تفشي طباعة النقود من البنك المركزي المفترض ، حتى مع استمرار التضخم في الغالب.

البيتكوين قد يرتفع إلى 400 ألف دولار

وقال سكوت مينيرد ، كبير مسؤولي الاستثمار في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، إن عملة البيتكوين يجب أن ترتفع في النهاية إلى حوالي 400 ألف دولار.