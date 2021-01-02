البيتكوين تتخطى حاجز 30 ألف دولار

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة/أمل نبيل/ تخطت عملة البيتكوين حاجز 30 ألف دولار أمريكي للمرة الأولى في تاريخها..بحسب وكالة بلومبرج.
وتجاوزت مكاسب العملة الرقمية الأكبر في العالم حاجز 6٪ اليوم السبت، لتقترب من 31 ألف دولار، قبل أن تتراجع الى حوالى 30.800 ألف دولار.
وربحت البيتكوين نحو 50٪ منذ ديسمبر ، عندما تخطت مستوى 20 ألف دولار للمرة الأولى.

وارتفعت العملة الرقمية بشكل لافت للنظر،
بعد الانهيار الحاد في مارس الذي شهد خسارة 25٪ وسط جائحة فيروس كورونا.

البيتكوين يمكن أن تكون مخزن للثروة

كتب مايك ماكجلون ، الخبير الاستراتيجي للسلع في بلومبيرج إنتليجنس ، في مذكرة الشهر الماضي ، على نحو متزايد “تم تبني البيتكوين في المزيد من محافظ الاستثمار العالمية مع توسع أصحابها خارج نطاق خبراء التكنولوجيا والمضاربين.
واستغل المؤيدون الرواية، بأن العملة يمكن أن تكون بمثابة مخزن للثروة وسط تفشي طباعة النقود من البنك المركزي المفترض ، حتى مع استمرار التضخم في الغالب.

البيتكوين  قد يرتفع إلى 400 ألف دولار
وقال سكوت مينيرد ، كبير مسؤولي الاستثمار في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، إن عملة البيتكوين يجب أن ترتفع في النهاية إلى حوالي 400 ألف دولار.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

البيتكوين تتخطى حاجز 30 ألف دولار

اخبار العراق

حزب الدعوة يؤكد وجوب احترام سيادة العراق وابعاده عن الصراعات والأزمات

اخر الاخبار

قرار نهائي من محكمة الأمور المستعجلة بشأن محمد رمضان

اخر الاخبار

إنتاج النفط في روسيا يتراجع لأدنى مستوياته

اخر الاخبار

بورصة البحرين تربح 100 مليون دينار خلال ديسمبر

اخبار العراق

الجمهور يتسبب في إيقاف مباراة بالدوري العراقي

اخر الاخبار

صور.. النجوم يشيعون جثمان الراحل وحيد حامد