“البيتكوين” تتجاوز حاجز 23 ألف دولار

المستقلة/- قفزت البيتكوين بأكثر من9٪ خلال تعاملات اليوم الخميس، لتتجاوز مستوى 23 ألف دولار.

وارتفعت العملة الرقمية الأعلى قيمة في العالم من حيث القيمة السوقية بنسبة 9.4% إلى 23246 دولارًا، للمرة الأولى في تاريخها.

وارتفعت البيتكوين بأكثر من 220 ٪ منذ بداية العام الجاري، حيث استفادت من وباء كورونا.

ويتوقع سكوت مينيرد” كبير مسؤولي الاستثمار لدى “غوغنهايم” في حديث مع “بلومبرج” قائلاً: ندرة البيتكوين جنبًا إلى جنب مع طباعة النقود بصورة كبيرة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تعني أن العملة الرقمية يجب أن ترتفع في النهاية إلى حوالي 400 ألف دولار.