“البيتكوين” تتجاوز حاجز 23 ألف دولار

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المستقلة/- قفزت البيتكوين بأكثر من9٪ خلال تعاملات اليوم الخميس، لتتجاوز مستوى 23 ألف دولار.
وارتفعت العملة الرقمية الأعلى قيمة في العالم من حيث القيمة السوقية بنسبة 9.4% إلى 23246 دولارًا، للمرة الأولى في تاريخها.
وارتفعت البيتكوين بأكثر من 220 ٪ منذ بداية العام الجاري، حيث استفادت من وباء كورونا.
ويتوقع سكوت مينيرد” كبير مسؤولي الاستثمار لدى “غوغنهايم” في حديث مع “بلومبرج” قائلاً: ندرة البيتكوين جنبًا إلى جنب مع طباعة النقود بصورة كبيرة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تعني أن العملة الرقمية يجب أن ترتفع في النهاية إلى حوالي 400 ألف دولار.

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