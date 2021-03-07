البورصات العربية تستقر في المنطقة الخضراء في ختام تعاملات الأحد

البورصات العربية تستقر في المنطقة الخضراء في ختام تعاملات الأحد

المستقلة/- استقرت مؤشرات معظم البورصات العربية في المنطقة الخضراء خلال تعاملات اليوم الأحد.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 108.80 نقاط ليقفل عند مستوى 9351.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 570 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 565 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 157 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 34 شركة على تراجع.

بورصة الكويت

وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 44.4 نقطة ليبلغ 5697.73 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.79 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 236.04 مليون سهم تمت عبر 9470 صفقة نقدية بقيمة إجمالية بلغت 38.19 مليون دينار كويتي.

بورصة الأردن

وأغلقت البورصة الأردنية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.49%، عند مستوى 1772.13 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6.0 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.4 ملايين دينار أردني، نُفذت من خلال 2648 صفقة.

مؤشر البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,476.49 نقطة بارتفاع قدره 3.02 نقاط عن معدل الإقفال السابق, كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 642.62 نقطة بارتفاع قدره 1.20 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة ثلاثة ملايين و218 ألفا و345 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 708 آلاف و514 دينارًا بحرينيًا نُفذت من خلال 75 صفقة.

مؤشر سوق مسقط

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) عند مستوى 17ر3655 نقطة مرتفعًا بـ 4ر2 نقطة، بنسبة 066ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 76ر3652 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و152 ألفًا و372 ريالًا عمانيًا، مقارنة بـ 945 ألفًا و537 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 6ر127%.