البنوك الكويتية تطلق نداء عاجل لكل عملاء

المستقلة /- وجّه البنك المركزي الكويتي نداءً عاجلا لجميع العملاء، حيث قال: “حافظ على سرية معلوماتك المصرفية بعد الدفع باستخدام بطاقتك المصرفية على أجهزة نقاط البيع في المتاجر”.

وشدد البنك المركزي الكويتي عبر حسابه علي موقع التدوينات القصيرة تويتر علي ضرورة عدم السماح بتمرير البطاقة المصرفية على الأنظمة الألية الخاصة بالمتجر.

وكان بنك الكويت المركزي أصدر في وقت سابق البيانات الأولية لميزان مدفوعات دولة الكويت للربع الثاني من عام 2020، وكذلك البيانات المعدلة للربع الأول من عام 2020.

وتُظهر تلك البيانات أن الحساب الجاري (الذي يُبين خلاصة المتحصلات والمدفوعات فيما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بمعاملات السلع والخدمات والدخل) سجل فائضًا خلال الربع الثاني من عام 2020 بلغ نحو 108.3 ملايين دينار، مقابل فائض بلغ نحو 220.3 مليون دينار خلال الربع السابق، بانخفاض قيمته 112.0 مليون دينار ونسبته 50.8%.

ويُعزى انخفاض فائض الحساب الجاري بصفةٍ أساسيةٍ إلى انخفاض قيمة إجمالي المتحصلات المدرجة في الجانب الدائن من الحســاب الجـــــاري بقيمة بلغت نحو 2269.3 مليون دينار وبنسبة 37.4% مقارنةً بالربع السابق من جهة، وانخفاض قيمة إجمالي المدفوعات المدرجة في الجانب المدين من الحساب الجاري بما قيمته نحو 2157.3 مليون دينار وبنسبة 36.9% مقارنةً بالربع السابق.