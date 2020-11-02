البنك المركزي يفتح حساب لدى مؤسسة يوروكلير لتطوير الاحتياطيات الاجنبية

فتح حساب لدى مؤسسة يوروكلير (EuroClear)

البنك المركزي

المستقلة / – اعلن البنك المركزي العراقي ، عن فتح حساب لدى مؤسسة يوروكلير (EuroClear) لتطوير اداء الاحتياطيات الاجنبية .

وذكر بيان للبنك تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين :” بجهودٍ حثيثة من قبل إدارة البنك المركزي العراقي في تطوير أدارة الاحتياطيات الأجنبية، فتح البنك حساباً لدى (مؤسسة يوروكلير EuroClear) التي تعد أهم مؤسسات الحفظ الأمين التي توفر خدمات حفظ الأوراق المالية فضلا عن خدمات اخرى بضمنها السهولة في إجراء العمليات الاستثمارية دون الحاجة الى عقد اتفاقيات مع مصدر الأوراق المالية، وانخفاض تكاليف حفظ الأوراق المالية وسهولة متابعتها.

واشار البنك الى أنه ” في وقت قريب كانت العملية تتم بواسطة البنوك المركزية والمصارف المراسلة التي تفرض عمولة إضافية على حفظ هذه الأوراق فضلاً عن محدودية استثمارها بسبب تعدد الإجراءات وتعقيدها في ظل وجود الوسيط”.

وتابع : ان هذه الخطوة تعد مهمةً في عمل البنك المركزي العراقي كونها تحاكي الممارسات الدولية في عملية استثمار الاحتياطيات الاجنبية، كما تعدُّ إنجازاً مهما يضيفه هذا البنك الى مجموعة إنجازاته في إدارة الاحتياطيات والتعاملات الدولية.

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