البنك المركزي : إجمالي الاحتياطيات من العملة الأجنبية يبلغ 56 مليار دولار

المستقلة /- كشفَ البنك المركزي العراقي، عن أن إجمالي احتياطياته من العملة الأجنبية يبلغ قرابة 56 مليار دولار، مؤكداً حفاظه على استقرار أسعار الصرف في الأسواق من خلال استخدام أدواته النقدية المختلفة.

وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي في حديث للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “الاحتياطيات الأجنبية ما تزال ضمن حدود الكفاية”، مبينا أن “إجمالي الاحتياطيات الأجنبية انخفض بنسبة 20% تقريباً خلال عام 2020”. ولفت المصدر إلى أن “حيازات الذهب تقارب 5,703 ملايين دولار أميركي، ولا توجد خطط لزيادة الاستثمار بالذهب في ظل استمرار أثر الأزمة”، موضحا أن “عملة اليوان الصيني هي إحدى العملات المستثمر بها ضمن الاحتياطيات الاجنبية”.

واشار المصدر، إلى أن “البنك المركزي العراقي يحافظ على استقرار أسعار الصرف في الأسواق من خلال استغلال أدواته النقدية المختلفة، وأهمها نافذة بيع العملة الأجنبية التي تهدف الى تمويل الاستيرادات من السلع والخدمات، وفقاً لما نص عليه قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 في المادة 28/ ب (البيع والشراء البسيط غير المشروط للعملة الأجنبية)، بالشكل الذي يحافظ على معدلات مقبولة من التضخم”.

وعزا المصدر، سبب تراجع سعر الدولار في الأسواق، وخصوصاً في الشهر الماضي، عن السعر المحدد في البنك، بقوله، إن “تراجع سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق المحلية عن سعر البيع الرسمي المعتمد بعد تغيير السعر من قبل البنك في نهاية شهر كانون الاول من عام 2020، يرجع الى أن تغيير سعر الصرف في بادئ الأمر شكل صدمة للسوق المحلية احتاجت مدة تكيف لعمل التسويات التي حدثت بين كل من تجار (الجملة،  التجزئة، المفرد) وتسويات تجار الجملة مع المصارف، حيث انخفضت على أثرها الاستيرادات الى مستويات شديدة، وبالتالي انخفاض الطلب على العملة الأجنبية”.

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