البرلمان العراقي تحدد موعد إقرار موازنة 2023

المستقلة/- حددت اللجنة المالية النيابية، الخميس، موعد إقرار مـوازنـة العام المقبل، مشيرة إلى أنها ستكون “محمّلة بالكثير مـن الإيجابيات”.

وقـــال عـضـو اللجنة، فيصل النائلي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن “مـوازنـة العام المقبل سـتـقـر فــي مـطـلـعـه وبــمــا لا يـتـجـاوز شهري كانون الثاني أو شباط”، مبينا “قـــرب تشكيل الحكومة لمناقشتها فــي شــهــري تـشـريـن الـثـانـي وكــانــون الأول، وستكون جاهزة مطلع العام المقبل”.

وأضـاف أن “كلا من الحكومة واللجنة ستأخذان بعين الاعتبار الفائض الذي تحقق من مبيعات النفط الخام بعد ارتفاع أسعاره عالميا”.

وبين أن “الموازنة ستكون محملة بالكثير مـن الإيجابيات التي يمكن أن تصب في مصلحة المواطن دون التأثير في احتياطي البنك المركزي بعد الظروف الصعبة التي عاشها البلد إبان جائحة، كورونا وانخفاض أسعار النفط عالميا مما حدا البلد على الاقتراض”.

وأكـد النائلي أن “توفير الخدمات إلى أبـنـاء الشعب فـي عموم المحافظات سـيـكـون مــن أولــويــات مــوازنــة 2023، بـعـد أن افـتـقـدهـا طـــوال الـسـنـوات الماضية”.

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