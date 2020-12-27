البحرين تجري اجتماع وزاري خليجي لبحث حل أزمة قطر

المستقلة /- يعقد وزراء دول الخليج العربية اجتماعا عبر الإنترنت تستضيفه البحرين اليوم الأحد قبل انعقاد القمة الخليجية السنوية، لبحث الخطوات الرامية لإنهاء الأزمة القطرية.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر في 2017 واتهمتها بدعم جماعات ”إرهابية“. وتنفي الدوحة ذلك وتتهم جيرانها بالسعي للنيل من سيادتها.

وقالت البحرين في بيان، إن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي سيتولى التحضير للقمة الخليجية الحادية والأربعين التي تعقد في الخامس من يناير/ كانون الثاني.

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وقال مسؤول خليجي لرويترز، إن المحادثات لا تزال جارية للتوصل إلى اتفاق.

وكانت مصادر قالت، إنها تتوقع التوصل لاتفاق بحلول القمة، وربما تسفر عن مجموعة من المبادئ للتفاوض أو خطوة ملموسة بدرجة أكبر تتضمن إعادة فتح المجال الجوي أمام قطر.

وهذا الشهر قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود: إن تسوية النزاع مع قطر أصبحت في المتناول فيما يبدو، بعد أن أعلنت الكويت تحقيق تقدم صوب إنهاء الخلاف.