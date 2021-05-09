الانواء الجوية تتوقع طقسا متباينا بدرجات حرارة اعلى من 40 مئوية

طقس العراق

المستقلة /- توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا بدرجات حرارة اعلى من 40 مئوية غدا .

وذكر بيان للهيئة اليوم :” ان طقس المنطقة الوسطى سيكون يوم غد الاثنين صحوا بغيوم متفرقة ، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة (10-20) كم/س تنشط على فترات الى (20-30 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم.

وفي المنطقة الشمالية يكون الطقس صحوا الى غائم جزئيا مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة من اقسامها الجبلية . والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة ( 10-20 )كم/س بمدى رؤية (8-10 )كم .وفي المنطقة الجنوبية طقس صحو ، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة ( 10-20 )كم/س بمدى رؤية (8-10 )كم .

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 22 مئوية والعظمى 40 مئوية.

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في دهوك 19مئوية واعلاها في البصرة 26 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 34 مئوية واعلاها في الانبار وبابل وكربلاء وميسان والناصرية 41 مئوية.

اما طقس يوم الثلاثاء المقبل فمن المتوقع ان يكون في المنطقة الوسطى صحوا الى غائم جزئيا مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة بعد الظهر فوق الاقسام الغربية منها تكون رعدية احيانا . والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8)كم. وفي المنطقة الشمالية طقس صحو بغيوم متفرقة ، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة ( 10-20 )كم/س بمدى رؤية (8-10 )كم .

وفي المنطقة الجنوبية يكون الطقس صحوا يتحول تدريجيا الى غائم جزئيا، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة (10-20) كم/س تنشط على فترات الى (20-30 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم.

وتسجل درجات الحرارة انخفاضا قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية لليوم السابق ./

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