الانواء الجوية تؤكد .. طقسا متباينا بين الصحو والغائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة

طقس العراق

المستقلة /- توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا بين الصحو والغائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في عموم مناطق البلاد .

وذكر بيان للهيئة ” ان طقس يوم غد الثلاثاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، سيكون صحوا مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة . وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما جزئيا ،مع ارتفاع درجات الحرارة بضع درجات ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ” .

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 11 مئوية والعظمى 29 مئوية .

واضاف البيان : ” ان طقس الاربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائما جزئيا الى غائم ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة . و في المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة”.

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