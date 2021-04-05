الانواء الجوية تؤكد .. طقسا متباينا بين الصحو والغائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة

المستقلة /- توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا بين الصحو والغائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في عموم مناطق البلاد .

وذكر بيان للهيئة ” ان طقس يوم غد الثلاثاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، سيكون صحوا مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة . وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما جزئيا ،مع ارتفاع درجات الحرارة بضع درجات ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ” .

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 11 مئوية والعظمى 29 مئوية .

واضاف البيان : ” ان طقس الاربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائما جزئيا الى غائم ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة . و في المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة”.