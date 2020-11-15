الانترنت في العراق سيشهد نقلة نوعية باعتماد الكابل الضوئي

المستقلة … أعلنت وزارة الاتصالات العراقي اليوم الأحد، أن العراق بحلول العالم المقبل سيشهد تحولاً كبيراً بخدمة الانترنت في العراق وذلك من خلال ترك الطريقة الحالية” تجهيز الانترنت من خلال الواي فاي” او الانترنت اللاسلكي، إلى الانترنت الضوئي من خلال الاطياف الضوئية او ما يعرف بالفايبر اوبتك.

وبحسب مدير عام دائرة الاتصالات والمعلوماتية في الوزارة باسم الأسدي، فإن “العام المقبل سيشهد تحولاً مهماً في خدمة الانترنت في العراق، حيث سيتم الشروع بالتحول من طريقة خدمة تجهيز الانترنت من خلال (الواي فاي) الى طريقة خدمة تجهيز خدمة الانترنت بايصال شعيرة الكيبل الضوئي إلى كل منزل”.

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و أضاف الاسدي أنه تم الإعلان عن ثلاثة ملايين خط في جميع المحافظات ومنطقتي الرصافة والكرخ، وأن 150 ألف خط منها كانت من القرض الياباني في بغداد وتم الإعلان عنها، وستتم احالتها خلال الأيام القليلة المقبلة، فضلاً عن تفعيل مشروع (سنفوني) بهذا الخصوص.

وذكرت الوزارة أن المشروع سيوفر 5-7 ملايين خط في المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان.