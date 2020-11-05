الانبار تستعد لافتتاح المستشفى الاحدث في العالم

المستقلة/ سرى جياد/اعلنت هيئة استثمار الانبار افتتاح مستشفيين خلال الشهرين المقبلين احدهما الاحدث عالمياً.

رئيس الهيئة مهدي صالح النومان قال في تصريح للصحيفة الرسمية ان الانبار تستعد لافتتاح مستشفيين استثماريين العام المقبل، بسعة 70 سرير لكل واحدة منهما.

واضاف ان احد هذين المستشفيين هو الاحدث في العالم والاول من نوعه في البلد،ويتفوق على المستشفيات الموجودة في الاقليم من ناحية التأثيث والاجهزة والمعدات وطريقة تنفيذه.

وتابع النومان ان الاجهزة الموجودة في تلك المستشفى قسم منها الاحدث في العالم،والقسم الاخر غير موجود منها في البلد،اضافة الى توفير الرعاية الصحية وملاكات طبية وخبراء في مختلف الاختصاصات المرضية.

واكد ان تلك المستشفيات تعمل وفق نظام “كلينيك داي”لاجراء العمليات والبقاء تحت العناية المركزة لمدة 24 ساعة لحين استقرار الحالة المرضية للمواطنين الذين يراجعونها.

وتقدر كلفة اعادة تاهيل المراكز الصحية بالمناطق المتضررة من الاعمال الارهابية بنحو 15 مليار دينار لزيادة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الاولية المقدمة اساسا عن طريق اعادة تاهيل مرافق الرعاية الصحية الاولية وتدريب العاملين الصحيين لسد فجوة الدمار الحاصل في المناطق المحررة بضمنها محافظة الانبار على المدى القصير.

وضمان ربط هذه المراكز بمستشفيات الرعاية الثانوية العاملة لضمان الاحالة المناسبة بين تلك المراكز والمستشفيات،وزيادة توفير الخدمات الصحية الاساسية (التحصين صحة الام والطلف وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي عن طريق الاستفادة من الموارد على ارض الواقع “التعاقد والشراكة مع المنظمات الدولية والجهات الفاعلة غير الحكومية،وتعزيز التدخلات المجتمعية ونظام الرقابة لمكافحة انتشار الامراض وسيكون من المهم اشراك المراة على نحو نشط في هذه الجهود نظرا لدورها البارز في في انشطة تقديم الرعاية.