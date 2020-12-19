الامن النيابية : لدى الحكومة خطة لتنويع مصادر السلاح

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المستقلة  / – كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عن نية الحكومة الاستفادة من الاموال الموقوفة في بعض الدول وكذلك النفط لعقد اتفاقيات لتنويع مصادر السلاح.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة: ان لدى الحكومة خطة لتنويع مصادر السلاح باتجاه اي دولة كانت مثل روسيا والصين وفرنسا وكوريا واوكرانيا وهي خطط جيدة ستنفذ من المبالغ المتوقفة سابقا في هذه الدول».

واضاف ان هناك عقوداً عديدة لشراء السلاح من الصين، اضافة الى اتفاقيات لشراء طائرات بمبالغ كبيرة سيستفاد منها بتسليح الجيش».

واشار الزيادي الى ان هناك العديد من الدول التي ترغب بتسليح الجيش العراقي بطريقة (سلاح مقابل النفط) وهي خطوة جيدة لتطوير قدرات القوات المسلحة».

وفي ما يخص قانون الجرائم الالكترونية، بين الزيادي ان “اللجنة ستعقد ورشة عمل كبيرة الاسبوع المقبل لمناقشة القانون مع العديد من المؤسسات المعنية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية».

واوضح ان “القانون تم تعديله بالمجمل بنسبة 95 بالمئة بشكل قانون جديد يتلاءم مع المجتمع ويخدم المواطن ومؤسسات الدولة وسيحول للتصويت عليه في مجلس النواب خلال المدة المقبلة».

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