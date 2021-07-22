الامتناع عن معاقبة فنان إثر نشره فيديو إباحياً في الكويت

الامتناع عن معاقبة فنان إثر نشره فيديو إباحياً في الكويت

المستقلة/- منى شعلان/كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان إطلاق سراح الفنان فرحان العلي، من السجن عقب انتهاء أيام عيد الأضحى، بعد الامتناع عن معاقبته إثر نشره مقطع فيديو إباحياً في حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي في شهر يونيو من عام 2020 الماضي.

وقالت العيدان في منشور عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام” من دون ذكر اسم الفنان: “فرّج الله أمره مع أول أيام العيد، وإنشاء الله يخرج من السجن بعد العيد، ويتعلم من التجربة التي مرّ بها”.

وأضافت: “للعلم، الامتناع عن العقاب يُعتبر إدانة وليس براءة، ولكن رحمةً بالمتهم، ما يعني أنّه لو كرّر جرمه، سيُعاقب بشكل أشد.

وكانت النيابة العامة الكويتية قد أمرت بحبس الفنان الباكستاني المقيم على أراضيها فرحان العلي 21 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة خدش الحياء العام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي.

ورفضت محكمة الجنايات في وقت سابق طلب إخلاء سبيل قدمه دفاع الفنان الباكستاني فرحان العلي، وقررت تأجيل محاكمته لتقديم المرافعة.

وكان الممثل الباكستاني فرحان العلي قد أنكر خلال تحقيق النيابة معه الاتهامات المسندة إليه مدعياً أن “هاكر” قام بسرقة حسابه في برنامج سناب شات وبث المقطع الخادش للحياء عبره.