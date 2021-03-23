الامارات تستثمر مبلغ 10 مليار $ في صندوق الثروة الاندونيسي

المستقلة /- أعلنت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، استثمارها مبلغ 10 مليارات دولار من خلال أجهزتها وأدواتها الاستثمارية الحكومية والخاصة، في صندوق الثروة السيادي الإندونيسي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات، إن استثمار 10 مليارات دولار في هيئة الاستثمار الإندونيسية جاء تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وستركز الاستثمارات على قطاعات إستراتيجية في جمهورية إندونيسيا، تشمل البنية التحتية والطرق والموانئ والسياحة والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية الواعدة، التي تحظى بآفاق وإمكانيات كبيرة للنمو والمساهمة في تعزيز النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في إندونيسيا.

ويهدف الصندوق السيادي الإندونيسي إلى تنفيذ مشاريع إستراتيجية تدعم التنمية الوطنية في إندونيسيا من بينها تطوير البنية التحتية وتشييد العاصمة الجديدة في كالمنتان.